Milan Futuro, Camporese: "Non è un momento facile, dobbiamo rimanere compatti"

vedi letture

Michele Camporese, difensore del Milan Futuro, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero per analizzare la sfida contro l'Arezzo: "Non è un momento facile, ma rimanendo tutti compatti e remando tutti nella stessa direzione i valori alla lunga possono venire fuori e ottenere il risultato che tutti speriamo. Io ho fatto una carriera prevalentemente al Sud, ora volevo avvicinarmi alla famiglia: il fatto di scendere di categoria non è un problema visto che il Milan ha una società solida e un progetto, poi è qualcosa di diverso che può essere uno stimolo giusto per me avere a che fare coi giovani.

Mi sono calato bene nel gruppo che è sano e composto da ragazzi forse un po' acerbi ma stanno crescendo e la società ha cercato di mettere qualche elemento di esperienza per limare i dettagli e le sfumature nella settimana di lavoro", ha concluso il difensore.