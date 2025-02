Milan Futuro, Pillon: "Le difficoltà dei rossoneri dimostrano il valore del campionato"

Sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto il tecnico Giuseppe Pillon per parlare e fare una panoramica sulla situazione legata ai tre gironi del campionato di Serie C. Nella sua risposta concessa a Tuttomercatoweb.com, l'allenatore ha parlato anche della situazione di Milan Futuro che non riesce a trovare continuità e si trova in una posizione di grande pericolo.

Cosa pensa invece dell’andamento del girone B?

“Perugia, Spal, ci sono tante squadre che hanno deluso. L’Entella del mio amico Gallo sta facendo benissimo e sono contento, è stato un mio giocatore ed è lì meritatamente. La Ternana ha perso qualche colpo ma ha i giocatori per fare bene. Bisogna capire se ci sono delle problematiche societarie, non capisco perché è stato messo in discussione in questa settimana Abate che sta facendo un grande lavoro. Le difficoltà del Milan dimostrano il valore del campionato, la Serie C forma i calciatori perché tutti devono giocarsi qualcosa di importante. Il Foggia si sta tirando fuori adesso con l’arrivo di Leone che è bravissimo a gestire certe situazioni. Il Milan ha qualche problema, aveva fatto bene ad Ascoli dove ho visto la partita ma rimane sempre terzultimo in classifica”.