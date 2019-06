Milan, Gabbia in prima squadra

Dall’Under 20 alla prima squadra, l’ascesa del giovane Gabbia. Come riporta Tuttosport, il difensore rossonero si è messo in bella mostra al Mondiale U20, dopo aver fatto bene nell’ultima stagione in prestito alla Lucchese, in Serie C. Il giocatore, grazie alle prestazioni offerte, avrebbe convinto il Milan a riportarlo a casa. Gabbia svolgerà il ritiro con il gruppo di Marco Giampaolo, che poi prenderà una decisione sul suo futuro. Con lui potrebbero essere aggregati anche Daniel Maldini e Abanda.