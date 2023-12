Milan, Gabbia verso il ritorno: com'è andata finora la sua stagione al Villarreal

vedi letture

Un ragazzo di Busto Arsizio per alleggerire l'emergenza difensiva di casa Milan. Il club rossonero, alle prese con una stagione storta soprattutto a livello di infortuni, sembra aver deciso: a gennaio tornerà Matteo Gabbia, centrale classe '99, cresciuto nel vivaio della società, attualmente in prestito al Villarreal in Spagna. Una soluzione low cost, ma anche di facile ambientamento e utile per le liste, per i problemi di Stefano Pioli nel reparto arretrato.

Com'è andata la stagione di Gabbia. Alti e bassi, sia per il giocatore italiano che per il club spagnolo. Da agosto a oggi, infatti, il Villarreal ha cambiato ben tre allenatori: dopo aver iniziato la stagione con Quique Setién, il Submarino Amarillo ha puntato dapprima su Pacheta, esonerato però dopo otto giornate. A fine novembre la nuova svolta, con l'arrivo di Marcelino, che per ora in campionato non ha mai schierato Gabbia da titolare.

I numeri e il nuovo incontro col Rennes. Arriviamo a qualche dato: finora, Gabbia ha giocato tredici partite fra campionato ed Europa League con il club spagnolo. Sempre titolare a livello europeo tranne in un'occasione - la gara casalinga contro il Panathinaikos, nella quale è comunque entrato al 45' - è invece partito dall'inizio solo sei volte nella Liga, subentrando in un'altra occasione. Se tornerà a Milanello, Gabbia ritroverà come avversario il Rennes, già affrontato in stagione e di cui non ha proprio un bel ricordo: l'ultima partita giocata nella fase a gironi è stata infatti caratterizzata da un brutto incidente, uno scontro di gioco col compagno Raul Albiol che non ha avuto grandi conseguenze ma ha costretto il difensore italiano a uscire in barella