Milan: Ganz "Piatek? Serve tempo"

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Da un bomber del passato a uno del presente. Maurizio Ganz non crede alla crisi di Piatek: "E' solo una questione di tempo. Gli attaccanti sono così, bisogna lavorare sodo e cercare di scrollarsi di dosso le negatività. Piatek è un bomber, tornerà presto e il Milan potrà contare su di lui per tornare in alto". L'allenatore del Milan femminile, a margine della presentazione della squadra nella 'Sala delle Colonne' di Banco Bpm, spera di poter giocare il derby a San Siro, "sfruttando le pause delle Nazionali", e ricorda l'atmosfera della stracittadina, che lui ha giocato su entrambe le sponde del Naviglio: "Io ho sempre vissuto il derby con grande intensità e sarà così anche questa volta. Il primo derby da giocatore del Milan è andato bene, vediamo come andrà il primo da allenatore. Un consiglio su come affrontare il derby del 21 settembre a Giampaolo? A lui non servono consigli. Gli dico solo di viverlo al 100%, deve prepararlo bene e dare tutto".