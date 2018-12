Milan, Gattuso affronta l’emergenza con due sorprese

Dopo l’esperimento con la difesa a tre in casa della Lazio, Gennaro Gattuso ha preferito tornare a quattro in retroguardia nell’appuntamento odierno contro il Parma alle 12.30. Ma la linea difensiva non comprende Zapata e Simic, bensì Ignazio Abate adattato a centrale insieme al colombiano, con Calabria e Rodriguez esterni. Una posizione inedita per l’esperto giocatore rossonero, che ultimamente è stato chiamato in causa più spesso dall’allenatore, soprattutto per l’emergenza infortuni che ha colpito i titolari del reparto centrale. Sarà uno degli osservati speciali Abate, in un esperimento che potrebbe essere replicato anche in altre gare se dovesse andare bene. Il giocatore campano oggi dovrà vedersela con Inglese e Gervinho, il secondo sarà marcato da Zapata perché molto rapido, ma lo stesso Abate dovrà restare concentrato per novanta minuti per difendere la porta di Donnarumma, contro un avversario che dista solamente due punti in classifica e che sta facendo benissimo: “Il Parma è una squadra che gioca su 38 metri. Sulle distanze è una squadra che si chiude, però poi quando ripartono fanno paura. Dobbiamo farli correre quando abbiamo palla, ma fare attenzione a non sbagliare sulle loro ripartenze”, ha confessato l’allenatore milanista.

L’altra sorpresa di formazione dovrebbe essere Josè Mauri. Il centrocampista arrivato proprio dal Parma sfiderà il suo passato, e sarà titolare dopo 496 giorni. L’ultima volta dal primo minuto risale al maggio 2016 a Bologna, quando fu utilizzato dall’inizio da mister Brocchi. Mauri dopo aver avuto un buon impatto nella ripresa contro il Dudelange in Europa League, ha convinto Gattuso a puntare su di lui e così a modificare il modulo. Si è passati dal 442 delle ultime sfide, al 3421 contro la Lazio, al 433 di oggi con il Parma. Mauri ha il contratto in scadenza e si gioca la sua conferma in rossonero, e ironia della sorte torna dal primo minuto proprio contro la squadra che l’ha lanciato in serie A.