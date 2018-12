Milan, Gattuso invoca un cambio di mentalità generale: "C'è un'aria che non mi piace"

Rino Gattuso è in bilico, ma non ha nessuna intenzione di mollare. Anzi, invoca un cambio di mentalità generale, come ha spiegato ieri a Milan TV: "C’è troppo pessimismo, è vero che abbiamo mancato il salto di qualità ma respiro un’aria che non mi piace. Bisogna anche capire che tipo di giocatori abbiamo e chi ci è venuto a mancare" le parole del tecnico milanista riportate questa mattina dal Corriere della Sera.