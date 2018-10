Milan, Gattuso ritrova Pasqua dopo le scintille post-Samp

Ricordate le scintille al termine di Milan-Sampdoria? Come riporta La Gazzetta dello Sport, al fischio finale, Gattuso, letteralmente infuriato, si era scagliato contro il quarto uomo Fabrizio Pasqua. “Non avevo capito che il recupero fosse stato allungato di trenta secondi, mi scuso con tutti perché non è stato un bel vedere”, ha detto Gattuso nel post partita. Ebbene, domani sera, in occasione della gara col Genoa, i due si ritroveranno: ad arbitrare il match, infatti, sarà proprio Pasqua.