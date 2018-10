Milan, Gattuso rivendica di aver sempre avuto in pugno lo spogliatoio rossonero

Dopo la vittoria contro la Samp, Rino Gattuso ha rivendicato di aver sempre avuto in pugno lo spogliatoio: "Se avessi avuto segnali che la squadra non era dalla mia parte, per il rapporto che ho con la società avrei mosso un passo indietro. Su di noi c’è troppa pressione e le chiacchiere che ci sono state sul mio conto non hanno aiutato la squadra" le parole del tecnico rossonero riportate questa mattina dal Corriere della Sera.