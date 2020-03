Milan, Gazidis voleva Rangnick già all'Arsenal nell'estate 2018

Ivan Gazidis ha scelto in piena autonomia il tecnico del Milan della prossima stagione, cioè Ralf Rangnick. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta che il manager sudafricano voleva l'allenatore tedesco già ai tempi dell'Arsenal: era l'estate del 2018 e l'allora ad dei Gunners voleva Rangnick come sostituto di Wenger in panchina. Il matrimonio non andò però in porto in quanto ci fu l’opposizione delle altre aree della società londinese e così alla fine fu scelto Unai Emery.