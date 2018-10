Milan-Genoa 1-0 a fine primo tempo: Suso-gol, poi sofferenza

Milan in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Decide, per il momento, il gran gol di Suso, che in apertura inchioda Radu dalla distanza: sinistro potente e preciso e pallone all’incrocio. I rossoneri approcciano bene il match: il 3-5-2 disegnato da Gattuso sembra funzionare, con Bakayoko finalmente sul pezzo. Col passare dei minuti, però, la verve dei padroni di casa si spegne. Il Genoa guadagna metri e fiducia, soprattutto sfrutta alcune incertezze in disimpegno di Donnarumma e compagni (Gigio per poco non combina un pasticcio). Il pubblico di San Siro comincia a mugugnare, ma arriva il fischio di Pasqua ad alleggerire la pressione. La pausa servirà al Milan per schiarire le idee.