Milan-Genoa 2-1: Romagnoli al fotofinish, rossoneri al quarto posto

Il Milan batte 2-1 il Genoa al fotofinish e agguanta il quarto posto (in coabitazione con la Lazio). Vittoria meritata per i rossoneri, che trovano il gol-vittoria nel recupero con Romagnoli: il capitano beffa un Radu fin lì impeccabile con un pallonetto tanto bello quanto preciso. Il portiere ospite salva più volte i rossoblù con parate spesso miracolose, ma pasticcia nel finale regalando di fatto il match ball al Milan. Dall’altra parte, la manona di Donnarumma tiene in piedi i padroni di casa sull’1-1, incidendo positivamente sul risultato. Il pareggio fortunoso del Genoa (autogol di Romagnoli) complica i piani di Gattuso, ma la squadra reagisce creando occasioni su occasioni. Alla fine tutto bene quel che finisce bene: ora Udine, dove si prospetta un’altra battaglia.