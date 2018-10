Milan e Genoa si sono affrontate 100 volte in Serie A. I rossoneri hanno prevalso in 48 occasioni, mentre il Grifone è riuscito a spuntarla per 19 volte. I pareggi, invece, sono stati 33. Il Diavolo è la squadra ad aver pareggiato più partite contro i blucerchiati in campionato, al pari della Fiorentina.