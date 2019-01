Milan-Genoa dialogo aperto per Piatek

Avviati contatti, si attendono le mosse di Juventus e Chelsea

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - E' aperto il dialogo fra Milan e Genoa per il trasferimento in rossonero di Krzysztof Piatek, individuato come il sostituto ideale per l'eventuale partenza di Gonzalo Higuain. L'esito dell'affare è legato però alle mosse della Juventus, che l'estate scorsa ha ceduto al Milan l'argentino in prestito con diritto di riscatto, e del Chelsea, che potrebbe fare un'offerta per Higuain dopo aver ceduto Alvaro Morata. Nei giorni scorsi Leonardo, dg dell'area tecnico-sportiva rossonera, ha avviato i contatti con il presidente del Genoa Enrico Preziosi. Per Piatek, ventitreenne valutato non meno di 40 milioni di euro, si parla di un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto. La situazione potrebbe sbloccarsi dopo la Supercoppa italiana di domani in Arabia Saudita fra Milan e Juventus e comunque l'attaccante polacco dovrà scontare un turno di squalifica alla ripresa del campionato, quando fra l'altro il Genoa affronterà proprio i rossoneri.