Sarà Leao a sostituire lo squalificato Ibrahimovic nella sfida col Genoa. La scelta era abbastanza scontata, poiché Mandzukic non ha i 90 minuti nelle gambe. Tuttavia, come riporta Tuttosport, il croato potrebbe trovare spazio nel corso della partita in un’ipotetica staffetta proprio con Leao, il quale sarà chiamato a una nuova prova di maturità in un ruolo dove ha alternato cose buone ad altre meno esaltanti.