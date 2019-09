Milan, Giampaolo convinto di svoltare. Elliott, no alla cessione

Marco Giampaolo è intenzionato a dare continuità alla formazione e al gioco visto nel primo tempo di Torino, convinto che la svolta della stagione sia arrivata proprio contro i granata, nonostante il ko finale. Il Milan deve rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive e stasera contro la Fiorentina il tecnico abruzzese potrebbe riproporre un undici molto simile a quello di tre giorni fa, mentre tra i convocati ci sarà di nuovo Lucas Paquetà, e non più Reina che dovrà scontare il turno di stop per il rosso a Torino. Ancora una conferma per il tridente Suso, Piatek e Leao, perché una squadra è meglio che trovi feeling e compattezza col passare delle partite: “Non piace cambiare modulo, quando cambi perdi riferimenti, dobbiamo proseguire in una direzione, il 4-3-3 o 4-3-1-2 sposta poco, sono le caratteristiche dei giocatori che determinano un certo modo di recitare dentro la partita”, ha spiegato il tecnico, che dunque proseguirà nel solco delle scelte fatta tre giorni fa. “L'obiettivo è di giocare a calcio, di fare la partita e gestire i tempi, di avere il controllo della partita e una percentuale di possesso palla superiore agli avversari. Per buona parte della gara questo io l'ho visto, l'atteggiamento della squadra mi è sembrato di grande convinzione. Il dettaglio molte volte può far saltare il banco. La partita è svoltata nel momento in cui non siamo riusciti a chiuderla".

Per quanto riguarda le voci sulla cessione della società al gruppo francese Louis Vuitton, è arrivata una secca sementita da parte del fondo americano. In più si è esposto Antoine Arnault, amministratore del gruppo LVMH, che ha smentito le voci secondo le quali il suo gruppo avrebbe manifestato interesse nell'acquisto del Milan: “Voglio scrivere questo messaggio per mettere fine alle speculazioni riguardanti un possibile interesse della mia famiglia per l'acquisizione della squadra rossonera. Abbiamo enorme rispetto per questo club prestigiosissimo, la sua storia ed i suoi valori, ma non siamo mai stati in contatto con alcun dirigente e mai avviato alcuna trattativa. Non sappiamo da dove queste indiscrezioni vengano né chi ci sia dietro, ma ancora una volta non hanno alcun fondamento. Auguriamo al Milan ed ai suoi dirigenti i successi che meritano per il loro futuro".