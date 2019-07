Milan: Giampaolo, ho fiducia nel club

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Marco Giampaolo aspetta rinforzi ma mostra ''fiducia'' sul mercato, evitando di ''lamentarsi'' e confidando di lasciare ''ogni discussione'' all'interno del club. ''Io ho grande fiducia nel lavoro dei dirigenti - dichiara il tecnico rossonero a Malpensa, prima della partenza verso gli Usa per la tournée del Milan -, hanno qualità e competenza. Sanno di cosa abbiamo bisogno. Poi il tempo ci accomuna tutti, me sarà determinante e questo lo so. La situazione ottimale sarebbe lavorare con un gruppo formato dall'inizio ma non è così per me e non lo è per gli altri. Ma non mi lamento, qualsiasi discussione sarà affrontata all'interno del club''. Giampaolo dribbla le domande sui giocatori in entrata e in uscita: ''Il mercato non è il mio mestiere. Suso lavora da trequartista molto bene, giocatore forte, ha dribbling, visione, può fare la differenza. Modric? Dovete chiedere a Maldini. Bennacer? Ha finto la Coppa d'Africa, gli faccio i complimenti ma dovete sempre parlare con la società''.