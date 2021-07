Milan, Gilardino compie 39 anni: gli auguri della società rossonera

Nato a Biella il 5 luglio 1982, Alberto Gilardino compie oggi 39 anni. In carriera per lui tantissime maglie vestite, fra cui quella del Milan dal 2005 al 2008. Complessivamente Gilardino in rossonero ha giocato 132 partite, segnando 44 gol. Il palmares in rossonero di Gilardino si compone di una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Il Milan gli ha dedicato un post sui social per fargli gli auguri.

Wishing a great day to Gilardino as he turns 39! 🥳



Tanti auguri per i tuoi 39 anni, @GilaGilardino! 🥳#SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/myWk1uVhn3 — AC Milan (@acmilan) July 5, 2021