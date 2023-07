Milan, Giorgio Chiellini in visita nel ritiro rossonero a Los Angeles

Come riporta gazzetta.it, nelle scorse ore Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus che ora milita nei Los Angeles FC, è stato nel ritiro del Milan a Los Angeles, dove ha assistito alla seduta di allenamento della squadra di Stefano Pioli. Chiellini, che è stato milanista da ragazzo e con il Diavolo ha giocato un Torneo di Arco, è passato a trovare alcuni rossoneri, come Simon Kjaer, con cui ha parlato a lungo a bordo campo, e Alessandro Florenzi.