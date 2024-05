Milan, giovedì verrà svelata la nuova maglia della prossima stagione. Verrà già usata contro la Salernitana

Attraverso X, il Milan ha annunciato che giovedì 23 maggio verrà svelata la nuova maglia della squadra rossonera per la prossima stagione. I giocatori del Diavolo la indosseranno per la prima volta già nell'ultimo match di questo campionato contro la Salernitana. Ma come sarà la nuova prima maglia del Milan?

In base alle indiscrezioni che circolano ormai da settimane, Puma, a differenza degli ultimi anni, ha optato per una sorta di ritorno al passato, considerato il fatto che la maglia in questione ricorda molto quella della stagione 2011/2012, per righe e dettagli, come ad esempio il colletto, che torna ad essere a girocollo e di colore bianco.