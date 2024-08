Milan, giovedì verrà svelata la terza maglia: debutterà in campo sabato contro il Parma

vedi letture

Il nuovo Third kit PUMA x AC Milan per la stagione 2024/25 sarà svelato giovedì 22 agosto, pronto a fare il suo debutto in campo durante la partita in trasferta contro il Parma, nella seconda giornata di campionato. La nuova maglia Third è già disponibile da oggi in pre-order esclusivamente sullo Store Online ufficiale dell'AC Milan.