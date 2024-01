Milan, Giroud a caccia di gol: il francese a secco da tre partite

Partita di fondamentale importanza per i rossoneri di Stefano Pioli, in campo alle 12.30 al Castellani contro l'Empoli. Il Milan, reduce da un buon momento di forma condito inoltre da due vittorie di fila, contro il Sassuolo in campionato, grazie all'ennesimo centro in stagione di Christian Pulisic, e contro il Cagliari in Coppa Italia con il netto risultato di 4-1, sembra ora stare meglio, visti soprattutto i recenti numeri e statistiche. Infatti, nelle ultime due uscite ufficiali, 5 gol segnati e solo uno subito. E' sempre di dati e curiosità che si parla: questo un breve focus riguardante Olivier Giroud.

Infatti, l'ex bomber di Arsenal e Chelsea non segna con il Milan dal 9 dicembre (Atalanta-Milan) e contro l'Empoli potrebbe essere la giusta occasione per tornare al gol, iniziando con un sorriso questo nuovo 2024. Per Giroud sono 9 i gol stagionali, a caccia quindi della doppia cifra in maglia rossonera.