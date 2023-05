Milan, Giroud arriva a quota 16 gol: superato il bottino dello scorso anno

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria importante per il Milan, che ha superato 5-1 la Sampdoria nell'incontro valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Olivier Giroud è stato il grande protagonista della notte di San Siro, avendo realizzato la prima tripletta della sua avventura milanista. L'attaccante francese ha così raggiunto le 16 reti stagionali, nello specifico 11 in campionato e 5 in Champions League, superando il bottino della passata stagione (14).