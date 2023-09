Milan, Giroud atteso in gruppo. Alle sue spalle Okafor e Jovic scalpitano

Come riportato ieri da MilanNews.it (QUI) e come confermato oggi da Tuttosport, oggi Olivier Giroud dovrebbe scendere in campo per l'allenamento con il gruppo, dopo aver lavorato a parte nelle ultime due giornate. Il francese rimane la soluzione numero uno per il ruolo di attaccante titolare nel derby contro l'Inter. Alle sue spalle, intanto, si scaldano sia Noah Okafor che Luka Jovic. Entrambi scalpitano ed entrambi hanno giocato poco con Svizzera e Serbia nei rispettivi impegni internazionali.