Milan, Giroud contro il Napoli sarà titolare per le settimana partita di fila

Complice l’assenza per infortunio di Zlatan Ibrahimovic e complice anche la non perfetta forma (e la troppo giovane età) di Marko Lazetic, Olivier Giroud contro il Napoli giocherà la sua settima partita di fila da titolare. L’attaccante francese, dal derby di campionato del 5 febbraio, le ha giocate tutte dall’inizio, saltando solo gli spezzoni finali di gara contro la Lazio in Coppa Italia e l’Udinese in campionato. Stefano Pioli si affiderà ancora a lui per tentare di scardinare la difesa napoletana.