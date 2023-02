Milan, Giroud è l'ultimo giocatore ad aver segnato al Torino a San Siro

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si giocherà tra poco più di un'ora Milan-Torino, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A. I rossoneri non battono i granata a San Siro dal 26 ottobre 2021, quando Olivier Giroud consegnò i tre punti alla formazione di Pioli. Proprio l'attaccante francese è l'ultimo giocatore del Milan ad aver segnato una rete ai granata nell'impianto milanista. L'ultimo in assoluto è Messias, che segnò nella gara valida per la dodicesima giornata di questa stagione.