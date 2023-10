Milan, Giroud è tornato a segnare su azione dopo oltre due mesi

Allo stadio Maradona contro il Napoli, match nel quale ha siglato una doppietta, Olivier Giroud è tornato a segnare su azione dopo oltre due mesi: l'ultima rete non da palla inattiva dell'attaccante francese risaliva infatti al 21 agosto quando andò in gol in casa del Bologna nella prima gara ufficiale della stagione rossonera.