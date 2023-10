Milan, Giroud è tornato finalmente al gol: non segnava dal 1° settembre contro la Roma

Olivier Giroud ha segnato una doppietta contro il Napoli e ha ritrovato così il gol dopo parecchie settimane: prima delle reti al Maradona, il numero 9 del Milan andava infatti in rete dallo scorso 1° settembre quando trasformò un calcio di rigore in casa della Roma di Mourinho (1-2 per il Diavolo il risultato finale).