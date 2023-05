Milan, Giroud ha segnato la sua prima tripletta con la maglia rossonera

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Vittoria larghissima per il Milan, che ha battuto 5-1 la Sampdoria nell'incontro valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Fra i grandi protagonisti della serata c'è anche Olivier Giroud, che ha messo a segno la sua prima tripletta con la maglia del Milan portandosi a casa il pallone. L'attaccante francese non segnava tre reti in una sola gara dal maggio 2016, quando punì l'Aston Villa ai tempi dell'Arsenal.