Milan, Giroud il secondo miglior marcatore in Serie A in stagione

Nonostante i 37 anni da compiere a fine settembre Olivier Giroud, insieme a Rafael Leao, porta il peso dell'attacco rossonero sulle sue spalle. In campionato, con i suoi 8 gol, il francese è secondo miglior marcatore della squadra dietro Rafa (10 gol). Un impegno e un contributo che non passa di certo inosservato, visto che come ammesso dallo stesso Massara il rinnovo ormai è dietro l'angolo: "Per Giroud siamo ai dettagli, il rinnovo è imminente".