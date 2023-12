Milan, Giroud in visita ai bambini ricoverati all’ospedale Buzzi di Milano. Atteso anche Leao

Come riporta Tuttosport in edicola stamattina, alcuni giocatori del Milan si sono resi protagonisti di iniziative benefiche in vista del Natale: Olivier Giroud ha fatto per esempio visita ai bambini ricoverati all'ospedale Buzzi di Milano e ha portato loro dei regali. La stessa cosa la farà nelle prossime ore anche Rafael Leao.

Continuano quindi i gesti dei giocatori del Milan nei confronti dei bambini meno fortunati in vista delle festività natalizie. Qualche settimana fa, per esempio, i calciatori e le calciatrici Greta Adami, Yacine Adli, Ismael Bennacer e Matilde Copetti hanno visitato il reparto pediatrico e di chirurgia pediatrica dell’Ospedale Policlinico di Milano e anche loro hanno portato regali e gadget rossoneri ai piccoli pazienti ricoverati.