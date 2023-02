Milan, Giroud non ha mai segnato all'Atalanta: potrebbe diventare la sua dodicesima vittima in A

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sarà l'Atalanta la prossima avversaria in campionato del Milan, che domenica serà ospiterà i bergamaschi a San Siro nell'incontro valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. Olivier Giroud non ha mai colpito i nerazzurri nelle due sfide giocate in precedenza. L'attaccante francese, di conseguenza, punterà a sbloccarsi anche contro la formazione di Gasperini che potrebbe diventare la sua dodicesima vittima in Serie A. L'ex Chelsea in Serie A ha già segnato contro Inter, Sassuolo, Torino, Napoli, Cagliari, Sampdoria, Roma, Bologna, Spezia, Verona e Lazio.