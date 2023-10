Milan, Giroud sale a quota sei gol in stagione (tutti in campionato)

Con la doppietta contro il Napoli allo stadio Maradona, Olivier Giroud è salito a quota sei gol in questa stagione, segnati tutti in campionato. L'attaccante francese era andato in gol per quattro volte nelle prime tre giornate di Serie A contro Bologna, Torino (doppietta) e Roma. Il numero 9 è il capocannoniere della formazione milanista in questa annata.