Milan, Giroud solo poco aiuto nel derby. E in estate c'è bisogno di un rinforzo

Il primo derby di Champions perso contro l'Inter è lo specchio delle grandi difficoltà del Milan. La squadra di Pioli a San Siro in una serata sportivamente parlando drammatica ha fatto fatica, affrontando i propri avversari con un approccio che non rende onore ai sacrifici e agli sforzi profusi in questi mesi per raggiungere il penultimo atto della massima competizione europea. Il sogno di andare ad Istanbul rimane parzialmente vivo, ma servirà davvero un'impresa per ribaltare il duro ko subito.

SEMPRE IN CAMPO - Forse chi ha fatto maggiormente fatica è stato Olivier Giroud, decisamente troppo solo e in balia dei difensori interisti. La prestazione del francese è stata da 5 in pagella, non di certo per l'impegno che è sempre una costante delle sue partite. L'ex Chelsea è stato ingabbiato da Acerbi e compagni e non ha praticamente avuto nessuna degna occasione da poter sfruttare. A questo si aggiunge il fatto che, in avanti, è l'unica alternativa valida e disponibile al momento. Nella rosa nerazzura Dzeko si può accomodare tranquillamente in panchina spesso e volentieri, centellinando giustamente le energie in età avanzata per farsi trovare pronto e fresco nel momento in cui Inzaghi lo chiama. Giroud invece non può prendersi alcun lusso ma deve sobbarcarsi le sorti dell'attacco milanista completamente sulle proprie spalle.

RINFORZI CERCASI - Ed è proprio questo che non va. L'idea di dover scaricare tutte le responsabilità su un grandissimo giocatore che, nonostante le nette difficoltà, rappresenta un serbatoio di gol e assist fondamentale. La presenza di Leao lo stimola e lo coinvolge maggiormente nella manovra. Ma quando il portoghese è malauguratamente assente, Giroud spesso si ritrova a brancolare nel buio sprecando fiato e risorse. Ciò che deve far riflettere è proprio l'assenza di partner utili al francese. Il fatto che il Milan, da vincitore dello scorso campionato e semifinalista di Champions League, non può permettersi di continuare a navigare a vista. Ciò che serve è una nuova strategia di mercato. Rinforzi giovani e di livello che possano permettere a tifosi, addetti ai lavori o semplici appassionati di vedere ancora per un discreto tempo un Giroud fresco e pronto a brillare. E non un giocatore costretto a fare sempre il doppio turno.