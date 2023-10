Milan, Giroud vede il Napoli e si scatena: 5 gol in 7 gare

Quando Olivier Giroud gioca contro il Napoli si scatena: con la doppietta nell'ultima sfida contro gli azzurri al Maradona, infatti, il francese è salito a quota cinque gol segnati in sette partite tra campionato e Champions. Di questi, tre il numero 9 milanista li ha messi a segno in Serie A e uno in Champions League.