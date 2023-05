Milan, gli auguri a Devis Vasquez: "Buon compleanno al nostro portiere colombiano"

MilanNews.it

Giornata di festa a Milanello, il portiere colombiano Devis Vasquez quest'oggi festeggia per la prima volta in rossonero spegnendo 25 candeline. Dal suo arrivo in gennaio ancora zero presenze per lui. Il Milan sui social gli ha dedicato un post di auguri: "La famiglia rossonera augura il meglio a Devis Vasquez per il suo 25esimo compleanno! Buon compleanno al nostro portiere colombiano!"