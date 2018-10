Milan, gli Azzurri in Nazionale: pareggio per Gigio e Jack, vince l'Under 19 di Bellanova

È finita in parità l'amichevole di Genova della Nazionale maggiore. A Marassi gli uomini del c.t. Roberto Mancini non sono andati oltre l'1-1 con l'Ucraina di Andriy Shevchenko. Una gara a due volti per l'Italia: padrona del campo per circa un'ora; involuta e in grossa difficoltà nei 30 minuti finali. In quest'ultima fase di gioco, Donnarumma (in campo per 90') è stato reattivo nel neutralizzare un paio di situazioni molto pericolose da parte degli ospiti: prima sulla conclusione dalla destra di Yaremchuk, poi sull'incornata a botta sicura - subito dopo il pari - di Stepanenko. Al 70' è entrato anche Jack Bonaventura, al posto di Verratti. Pochi spunti per il centrocampista rossonero, che ha comunque dato il suo contributo alla manovra azzurra. L'Italia tornerà nuovamente in campo domenica per la sfida contro la Polonia (a Chorzow, per la Uefa Nations League).

Vince, invece, l'Under 19 del c.t. Federico Guidi, che inizia nel migliore dei modi la prima fase di Qualificazione all'Europeo di categoria. A Rakvere gli azzurrini hanno superato per 3-0 i padroni di casa dell'Estonia, grazie alle reti di Raspadori (doppietta) e Portanova. Protagonista della sfida anche Raoul Bellanova che, oltre ad aver giocato tutti i 90', ha contribuito al terzo gol con uno splendido assist. Decisivo ora sarà il prossimo appuntamento contro la Finlandia (sabato a Tallinn) dove, in caso di successo, l'Italia si assicurerebbe il pass per la Fase elite con un turno di anticipo.