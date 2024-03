Milan, gli impegni dei rossoneri a marzo tra Serie A ed Europa League

vedi letture

A marzo l'inverno diventa primavera, le partite iniziano a pesare di più. Le squadre rossonere si preparano a un mese ricco di impegni importanti, anche decisivi tra le diverse competizioni. Il programma è ricco, ecco tutti gli appuntamenti da fissare in agenda.

PRIMA SQUADRA MASCHILE

Il mese della squadra di Pioli si apre - e si chiude - con un big match in trasferta. A Roma contro la Lazio come alfa, a Firenze con la Fiorentina come omega nel sabato pasquale. In mezzo, due sfide di campionato contro squadre dagli obiettivi diversi da quelli rossoneri, e l'Ottavo di finale di Europa League contro uno Slavia Praga da affrontare con la massima concentrazione e la volontà di fare strada in una competizione importante.

SERIE A

27ª giornata, Lazio-Milan, venerdì 1 marzo ore 20.45 (DAZN) - Stadio Olimpico

28ª giornata, Milan-Empoli, domenica 10 marzo ore 15.00 (DAZN) - San Siro - BIGLIETTI

29ª giornata, Hellas Verona-Milan, domenica 17 marzo ore 15.00 (DAZN) - Stadio Bentegodi

30ª giornata, Fiorentina-Milan, sabato 30 marzo ore 20.45 (DAZN/Sky) - Stadio Artemio Franchi

EUROPA LEAGUE

Ottavi di finale (andata), Milan-Slavia Praga, giovedì 7 marzo ore 21.00 (DAZN, Sky e NOW) - San Siro - BIGLIETTI

Ottavi di finale (ritorno), Slavia Praga-Milan, giovedì 14 marzo ore 18.45 (DAZN, Sky e NOW) - Eden Aréna