Milan, gli impegni dei rossoneri di Pioli ad agosto tra amichevoli e Serie A

Il Barcellona a Las Vegas per archiviare la tournée americana, il Monza per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi e poi... Serie A. La grande attesa sta per finire, la squadra di Pioli si avvicinerà all'appuntamento del 21 agosto a Bologna anche con alcuni test a Milanello per acquisire sempre più certezze in vista dell'esordio in campionato.

SOCCER CHAMPIONS TOUR

Milan-Barcellona, mercoledì 2 agosto ore 5.00 (italiane) - Allegiant Stadium, Las Vegas

AMICHEVOLE

Trofeo Silvio Berlusconi, Monza-Milan, martedì 8 agosto ore 21.00 - U-Power Stadium

Milan-Trento, mercoledì 9 agosto ore 18.00 - Milanello

Milan-Novara, domenica 13 agosto ore 11.00 - Milanello

SERIE A

1ª giornata, Bologna-Milan, lunedì 21 agosto ore 21.00 (DAZN) - Stadio Dall'Ara

2ª giornata: Milan-Torino, sabato 26 agosto 2023 ore 20.45 (DAZN/Sky) - Stadio San Siro