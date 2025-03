Milan, gli impegni dei rossoneri nel mese di marzo

vedi letture

PRIMA SQUADRA MASCHILE

Solo campionato, con impegni inframezzati dall'ultima sosta stagionale per le nazionali. Si parte e si chiude con due big match, in mezzo le sfide certamente non banali contro Lecce e Como. 12 punti in palio, da conquistare per tenere viva la corsa alle prossime coppe europee.

SERIE A

27ª giornata, Milan-Lazio, domenica 2 marzo alle 20.45 (DAZN) - San Siro

28ª giornata, Lecce-Milan, sabato 8 marzo alle 18.00 (DAZN) - Stadio Via del Mare

29ª giornata, Milan-Como, sabato 15 marzo alle 18.00 (DAZN) - San Siro

30ª giornata, Napoli-Milan, domenica 30 marzo alle 20.45 (DAZN) - Stadio Diego Armando Maradona