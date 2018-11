Milan, gli impegni dei rossoneri nel mese di novembre

A novembre giocheremo cinque partite. In Serie A affronteremo soprattutto dei big match, mentre in Europa League degli scontri decisivi per la qualificazione. Si partirà con Udinese-Milan, undicesima giornata in programma domenica 4 alle 20.30 alla Dacia Arena.

Poi si passerà all'Europa League e sarà la volta di Real Betis-Milan, quarta giornata del Gruppo F prevista per giovedì 8 alle 21.00 all'Estadio Benito Villamarín. Un match delicato ai fini del nostro girone. Rientrati dalla trasferta spagnola si aprirà un periodo importante e stimolante di campionato, quando il calendario presenterà Milan-Juve (domenica 11 alle 20.30 a San Siro) e subito dopo, terminata un'altra sosta per le Nazionali, Lazio-Milan (domenica 25 alle 18.00 allo stadio Olimpico).

Infine si tornerà in campo europeo per Milan-F91 Dudelange, fissata per giovedì 29 alle 18.55. Una sfida casalinga da vincere a ogni costo per rimanere in piena corsa verso i sedicesimi. Dopo un mese passato a San Siro, concluso in crescendo, a novembre la maggior parte dei match saranno in trasferta: servirà dare il massimo per continuare a rimanere in alto.