Milan, gli uomini forti di una settimana perfetta

Una settimana da 9. Un voto che rasenta la perfezione, ma anche il riassunto dei punti che il Milan di Gattuso ha messo in fila nella sua graduatoria, tramutando di fatto i sentori di una stagione drammatica nel prologo di una rinascita che sta costruendo mattone dopo mattone lo sguardo duro, tignoso, di una squadra che non vuole mollare. Mai. La personificazione di questa svolta passa attraverso lo spirito da capitano elegante e pulito di Alessio Romagnoli: uno che ha il potenziale per ricalcare le gesta dei grandi leader della storia rossonera. Esempi non a parole, ma con i fatti, pesanti ed incontrovertibili come i due gol di piombo che hanno illuminato l’autunno rossonero. Del resto per carisma, autorità e soprattutto mentalità… nessuno meglio di Rino Gattuso può indicare la via. E non per quella grinta universalmente riconosciutagli quasi come una deminutio delle sue qualità di allenatore, quanto piuttosto per avere ribaltato in tutti i sensi una condizione di oggettiva difficoltà che sembrava averlo messo all’angolo. L’unione marmorea di un gruppo che lo riconosce come come spirito guida, è il successo più bello. In una settimana da 9, l’unico che si merita un 10, è proprio lui…