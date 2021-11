Milan, grande entusiasmo dei tifosi verso la sfida con il Sassuolo: solo oggi venduti 15 mila biglietti

Continua l'entusiasmo dei tifosi rossoneri per questo grande avvio di campionato del Milan. Vendite record per il match tra i rossoneri e il Sassuolo: solo oggi, infatti, sono stati emessi circa 15mila biglietti, che rappresentano il record giornaliero stagionale. La passione dei tifosi rossoneri non si ferma e il desiderio di sostenere il Milan cresce ogni partita. Si prevedono dunque molte richieste anche per le prossime partite di campionato a San Siro e per la sfida di Champions con il Liverpool.