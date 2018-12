Milan, Higuain deve cambiare atteggiamento: è troppo nervoso e i segnali di insofferenza restano ben visibili

Gonzalo Higuain non segna da oltre un mese e mezzo e per tornare il solito goleador deve dare qualcosa in più sia a livello tecnico che soprattutto a livello caratteriale: come spiega La Gazzetta dello Sport, l'argentino deve infatti cambiare atteggiamento perchè è troppo nervoso e i segnali di insofferenza restano ben visibili. Tutto ciò si ripecuote sulla sua lucidità e sulla sua freddezza sotto porta.