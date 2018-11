Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Gonzalo Higuain, che tornerà in campo domani sera in Europa League contro il Dudelange dopo aver saltato per squalifica la sfida di campionato contro la Lazio, è affamato di gol in quanto non segna da un mese, cioè dal 28 ottobre contro la Sampdoria.