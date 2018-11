Milan, i cambi di Gattuso: in coppa arriva la chance per chi ha giocato poco

“Ricordiamoci la fatica che abbiamo fatto in casa del Dudelange”. Così il tecnico rossonero Gennaro Gattuso a poche ore dalla sfida contro i lussemburghesi a San Siro, valida per il quinto turno di Europa League. Un match che il Milan non può sottovalutare, anche se sulla carta rappresenta un’occasione per far giocare chi ha visto poco il campo, e soprattutto per concedere a Higuain la possibilità di migliorare il proprio rendimento. Il Pipita torna a giocare titolare dopo il turno di squalifica in campionato e tutti i riflettori sono per lui: “Penso solo al Milan, non ho mai detto di voler andare via”, ha spiegato ieri in conferenza.

Gattuso ha invitato i suoi ragazzi a non commettere passi falsi, mentre chi ha giocato poco avrà la chance di mettere minuti nelle gambe: “Sulla carta siamo nettamente più forti, ma loro sanno giocare a calcio e giocano da squadra. Non bisogna sottovalutarli, valutiamo qualche giocatore acciaccato, cambieremo qualcosina però ci giocheremo tanto. Non possiamo permetterci di non vincere la partita perchè non dobbiamo fare figuracce", ha confessato l’allenatore calabrese. Il Milan dovrebbe schierare Cutrone e Higuain in attacco, mentre a centrocampo si dovrebbe rivedere Halilovic, dopo i 3 minuti accumulati all’andata, con Bertolacci e uno tra Jose Mauri o Bakayoko. Suso potrebbe riposare, così come Kessie che non è stato nemmeno convocato. Lo stesso Castillejo è rimasto a casa perché ancora squalificato. Lo spagnolo sconterà con il Dudelange il suo secondo turno di stop dopo l’espulsione contro il Betis nel match d’andata. Esordio stagionale invece per Stefan Simic al centro della difesa con Zapata.