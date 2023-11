Milan, i convocati per le nazionali sono 9. Asterisco Thiaw

Di seguito si riportano i nove convocati rossoneri per le rispettive nazionali, considerando che Leao, Calabria, Pulisic e Chukwueze sono rimasti a Milanello per recuperare dai loro infortuni.

Rade Krunic (Bosnia)

Tijjani Reijnders (Olanda)

Mike Maignan (Francia)

Theo Hernandez (Francia)

Olivier Giroud (Francia)

Fikayo Tomori (Inghilterra)

Yunus Musah (Stati Uniti)

Noah Okafor (Svizzera)

Davide Bartesaghi (Italia U19)

Anche Malick Thiaw è stato convocato dalla Germania ma per il momento non ha risposto alla convocazione perchè proprio questa mattina è nata sua figlia. Non è chiaro se il giovane difensore si unirà nelle prossime ore alla sua nazionale. Convocato, dalla primavera, anche Jan Carlo Simic con la Serbia U19