Milan, i festeggiamenti per gli scudetti 2011 e 2022 dal POV di Ibra: "Anno diverso, stesso posto"

Grande protagonista sia nel 2011 che nel 2022, Zlatan Ibrahimovic non ha mai nascosto il grande orgoglio per gli scudetti vinti con il Milan. Tanta gioia e festeggiamenti senza freni, sia per il campionato vinto da Allegri che quello vinto da Pioli.

Lo svedese ha pubblicato un video con dei filmati che arrivano dal pullman scoperto della festa scudetto in piazza Duomo a Milano, sia nel 2011 che nel 2022: "Anno diverso, stesso posto".