Milan, i gol arrivano dalla Premier: Pulisic e Giroud i migliori marcatori rossoneri sin qui

Il Milan capolista può contare, finora, sui gol di Pulisic e Giroud. Per entrambi gli ex Chelsea, le reti fin qui sono 4 a testa, con l'americano attualmente "on fire" Decisivo anche nella gara di San Siro contro la Lazio. Il terzo miglior marcatore è per ora Rafa Leao, a quota 3 marcature in campionato.