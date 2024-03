Milan, i gol dei subentrati: con quello di Chukwueze a Verona salgono a 14 in Serie A

Quello di Samuel Chukwueze a Verona è stato il 14° gol segnato in questa Serie A da un giocatore del Milan entrato in campo a partita in corso. Per il nigeriano si è trattato del primo gol in campionato dopo i due siglati in Champions League contro Borussia Dortmund e Newcastle. I rossoneri più prolifici in questa "specialità" sono Noah Okafor e Luka Jovic, entrambi a quota quattro reti da subentrati.

Questi i numeri di Chukwueze in stagione con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 17

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 2

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

TOTALE PRESENZE: 24

MINUTI IN CAMPO: 939'

GOL: 3